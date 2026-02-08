Hangisi Haldun Dormen’in yönetmenliğini yaptığı eserlerden biri değildir? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen, hem oyuncu hem de yönetmen olarak sahneye koyduğu onlarca eserle sanat tarihine yön vermiştir. Seçeneklerdeki oyunların çoğu Dormen ekolünün en önemli parçalarıdır.
Hangisi Haldun Dormen'in yönetmenliğini yaptığı eserlerden biri değildir?
Haldun Dormen; Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şahane Züğürtler ve Lüküs Hayat gibi efsaneleşmiş yapımların yönetmen koltuğunda oturmuştur. Ancak Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner tarafından kaleme alınmış ve ilk kez 1964 yılında ünlü yönetmen Genco Erkal tarafından sahneye koyulmuştur; bu eser Haldun Dormen'in yönettiği oyunlar arasında yer almaz.
Cevap: Keşanlı Ali Destanı.
