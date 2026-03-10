GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangisi hava durumunu anlatan ve Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde yer alan bir ifadedir?

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi hava durumunu anlatan ve Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde yer alan bir ifadedir?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğü, kelimelerin pekiştirilmeli hallerini kaydedirken belli bir kural ve yaygınlık silsilesini takip eder. Bazı kelimeler günlük konuşma dilinde kulağa doğal gelse de, resmi sözlükte yer almaları için dil bilgisi kurallarına (m-p-r-s ünsüzleri) tam uyum sağlamaları gerekir.

Hangisi hava durumunu anlatan ve Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nde yer alan bir ifadedir?

Seçenekleriniz arasında TDK sözlüğünde resmi olarak kayıtlı olan pekiştirilmiş ifade busbulanık kelimesidir.

TDK'ye göre bu kelimenin anlamı ve kullanımı şu şekildedir:

  • Tanım: "Çok bulanık, her tarafı bulanık olan" anlamında kullanılan bir sıfat ve zarftır.

  • Hava Durumu İlişkisi: Özellikle görüş mesafesinin çok düşük olduğu, gökyüzünün net olmadığı veya suların çamurlu/karışık olduğu durumları tarif etmek için "hava busbulanık" şeklinde kullanılır.

  • Diğerleri Neden Yok? "Busbulutlu", "yasyağmurlu" veya "kapkarlı" gibi ifadeler halk arasında bazen uydurularak kullanılsa da, TDK'nin standart kelime listesinde bu şekilde pekiştirilmiş halleriyle yer almazlar.

Cevap: busbulanık

