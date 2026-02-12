Hangisi hem normalden daha küçük boyda bir tür atın hem de Ege Denizi’nde bir adanın adıdır?
Ege Denizi'nin coğrafi zenginliği ile hayvanlar aleminin ilginç isimlendirmeleri bazen aynı noktada buluşabiliyor. Bu sorunun cevabı, hem bir tatil rotasını hem de sevimli bir hayvan dostumuzu temsil ediyor.
Hangisi hem normalden daha küçük boyda bir tür atın hem de Ege Denizi'nde bir adanın adıdır?
Cevap, Midilli'dir. Ege Denizi'nde yer alan ve Yunanistan'a bağlı olan Midilli (Lesvos) Adası, Türkiye'nin Ayvalık ilçesinin tam karşısında konumlanır. Aynı zamanda, omuz yükseklikleri genellikle 147 santimetrenin altında olan, tıknaz ve dayanıklı küçük at cinslerine de halk arasında "midilli" (poni) denilmektedir.
Seçeneklerdeki diğer isimlerin özellikleri ise şöyledir:
Sakız: Hem bir ada adı hem de bir bitki reçinesidir (damla sakızı). Ayrıca bir koyun cinsidir.
