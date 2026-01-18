Hangisi hem Sivas hem de Erzurum ile komşudur? Beyaz’la Joker 250 bin tl’lik soru

Anadolu'nun kalbinde yer alan ve tarihi İpek Yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip olan şehirlerimiz, coğrafi sınırlarıyla birbirine bağlanarak devasa bir kültür mozaiği oluşturur. Hem İç Anadolu'nun hem de Doğu Anadolu'nun kapısı sayılan iki dev şehir, Sivas ve Erzurum, geniş yüz ölçümleriyle birçok ilimizle komşuluk eder.

Peki, hem Sivas hem de Erzurum ile sınırı olan tek ilimiz hangisidir?

Türkiye haritasını incelediğimizde, bu iki büyükşehir arasında bir köprü görevi gören ve her ikisiyle de doğrudan sınır komşusu olan şehrimiz, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yukarı Fırat bölümünde yer alır. Sivas'ın doğusunda, Erzurum'un ise batısında konumlanan bu ilimiz, coğrafi olarak her iki yöne de komşuluk bağı kurabilen nadir merkezlerden biridir.

Cevap: Erzincan

