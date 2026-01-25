Hangisi her olayı hoş karşılayan insanları tanımlamak için kullanılır? Kim Milyoner Olmak İster 10 bin tl’lik soru
Kişilik özelliklerini ve insanların olaylar karşısındaki tavırlarını tanımlarken kullanılan deyim ve sıfatlar, dilimizin zenginliğini ve insan sarraflığını yansıtan en önemli unsurlardan biridir.
Hangisi her olayı hoş karşılayan insanları tanımlamak için kullanılır?
Toplum içerisinde bazı insanlar; yaşanan olumsuzluklar, eleştiriler veya stresli durumlar karşısında sakinliklerini korumaları, kolay kolay sinirlenmemeleri ve her durumu büyük bir sabırla karşılamalarıyla bilinirler. Bu tip kişiler için kullanılan tabir, onların iç dünyasının veya tahammül sınırlarının ferahlığını ve esnekliğini simgeler. Diğer seçenekler ise genellikle duygusal kapalılığı, çabuk aşık olmayı veya anlayışsızlığı temsil etmektedir.
Cevap: Her olayı hoş karşılayan, olaylar karşısında istifini bozmayan ve çok sabırlı olan insanları tanımlamak için geniş sıfatı (geniş insan) kullanılır.
