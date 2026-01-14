GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Hangisi “horul horul“ yapılan bir eylemdir? 3’Te 3 Tarih sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi “horul horul“ yapılan bir eylemdir? 3’Te 3 Tarih sorusu

Türkçede ikilemeler, bir eylemin nasıl yapıldığını veya bir sesin doğadaki yansımasını tarif etmek için kullanılır. "Horul horul" ikilemesi de doğrudan bir ses yansıması (yansıma sözcük) olup, genellikle derin ve gürültülü bir süreci ifade eder.

Hangisi, "horul horul" yapılan bir eylemdir?

"Horul horul" ikilemesi, dilimizde en yaygın olarak uyumak eylemi için kullanılır. Derin bir uykuda olan ve horlayan bir kişinin çıkardığı sesi betimlemek için "horul horul uyuyor" ifadesi tercih edilir. Bunun yanı sıra, gür gür yanan bir sobayı veya çok şiddetli akan bir suyu tarif ederken de ("soba horul horul yanıyor") bu ikilemeye başvurulur.

Cevap: Uyumak

Kaynak: Haber Merkezi

