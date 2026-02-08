Hangisi, İzmir’in sembollerinden olan Tarihi Asansör’ün inşası tamamlandığı yıl yaşanmıştır? Beyaz’la Joker 3 milyon tl’lik soru

İzmir'in en ikonik yapılarından biri olan Tarihi Asansör, Karataş bölgesindeki iki semti birbirine bağlamak amacıyla Nesim Levi tarafından inşa ettirilmiştir.
Hangisi, İzmir'in sembollerinden olan Tarihi Asansör'ün inşası tamamlandığı yıl yaşanmıştır?
Tarihi Asansör'ün inşası 1907 yılında tamamlanmıştır. Verilen seçenekler incelendiğinde; Atatürk'ün doğumu 1881, 2. Dünya Savaşı'nın bitişi 1945 ve 12 Eylül Darbesi 1980 yılına aittir. Fenerbahçe Spor Kulübü ise tam olarak Asansör'ün bittiği yıl olan 1907 yılında kurulmuştur.
Cevap: Fenerbahçe'nin kuruluşu.
