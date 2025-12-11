Hangisi “karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak“ anlamına gelen bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster 300 bin TL’lik sorusu

"Karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak” anlamına gelmeyen kelime hangisidir?
11 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkçedeki tartışma fiilleriyle ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Şıklar arasındaki benzer sesli kelimeler izleyicilerin de dikkatini çekti.
Soruda verilen şıklar şöyleydi:
A: Cedelleşmek
B: Becelleşmek
C: Decelleşmek
D: Cebelleşmek
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Sorunun doğru cevabı: C: Decelleşmek
Kaynak: Haber Merkezi