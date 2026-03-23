Hangisi, Kemal Sunal’ın Kemal adli bir karakteri canlandırdığı bir filim değildir? Milyoner Sorusu
Cevap: Gol Kralı
Bu filmlerdeki karakter isimlerini incelediğimizde durum şöyledir:
Sahte Kabadayı: Kemal Sunal, Kemal karakterini canlandırır.
Gol Kralı: Karakterin adı Sait Sarıoğlu olmasına rağmen, film boyunca ve mahallede genellikle Kemal olarak hitap edilir (tam adı Sait Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Sait" olsa da karakter literatürde Kemal ile özdeşleşmiştir).
Doktor Civanım: Karakterin adı Kemal'dir.
Garip: Kemal Sunal bu filmde Kemal değil, Beşiktaşlı Kemal olarak bilinse de asıl karakter adı Kemal'dir.
Dolayısıyla karakter isminin resmen "Kemal" olmadığı film Gol Kralı filmidir.
