GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,07
EURO
52,26
STERLİN
60,43
GRAM
6.789,44
ÇEYREK
11.881,84
YARIM ALTIN
23.288,40
CUMHURİYET ALTINI
46.101,52
YAŞAM Haberleri

Hangisi Levent Yüksel’in aynı adlı şarkısında uyan da gel diye seslendiği kişidir? Beyaz’la Joker Yarışması

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi Levent Yüksel’in aynı adlı şarkısında uyan da gel diye seslendiği kişidir? Beyaz’la Joker Yarışması

Levent Yüksel'in 1993 yılında çıkan Med Cezir albümündeki meşhur şarkısında "uyan da gel" diye seslendiği kişi Tuana'dır.

Şarkı, Sezen Aksu'nun İspanyolca bir ezgi üzerine yazdığı dokunaklı sözlerle bilinir. Nakaratında geçen o meşhur dizeler şöyledir:

"Söz gümüşse sükut altınsa Tuana uyan da gel Can suyum sızım her şeyim Güneşim ol da gel"

Şarkı sözleri şu şekilde: 

Sana söz verdim Geleceğim diye Sana söz verdim Döneceğim diye

Kader ayırsa da Yollar kapansa da Kader ayırsa da Yollar kapansa da

Söz gümüşse sükut altınsa Tuana uyan da gel Can suyum sızım her şeyim Güneşim ol da gel

Söz gümüşse sükut altınsa Tuana uyan da gel Can suyum sızım her şeyim Güneşim ol da gel

Sana söz verdim Sönmeyecek ateşim Sana söz verdim Bitmeyecek özlemim

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
