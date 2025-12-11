Hangisi midye, İstiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir? Yakut, Sedef, Safir, Zümrüt

Midye, istiridye ve benzeri deniz canlılarının kabuğunda bulunan madde hangisidir?

11 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya deniz canlılarının yapısıyla ilgili dikkat çekici bir soru yöneltildi. Şıklarda değerli taşların da yer alması soruyu daha da ilgi çekici hâle getirdi.

Verilen şıklar şöyleydi:

A: Yakut

B: Sedef

C: Safir

D: Zümrüt

Midye ve İstiridye Kabuğunda Hangi Madde Bulunur?

Midye ve istiridye gibi yumuşakçaların kabuklarının iç yüzeyinde bulunan parlak, ışıltılı maddeye "sedef” denir. Bu madde zamanla biriken katmanlardan oluşur ve istiridye içinde inci oluşumunun temelini de sedef tabakası oluşturur.

Yakut, safir ve zümrüt ise tamamen farklı minerallerden oluşan değerli taşlardır; deniz canlılarıyla bir ilişkileri yoktur.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: B: Sedef

Kaynak: Haber Merkezi