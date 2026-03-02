Hangisi, Nahl suresinin “O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor“ şeklinde biten 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu
Kur'an-ı Kerim'deki ayetler, hem öğüt hem de emir niteliği taşır ve doğru yorumlamak önemlidir.
Hangisi, Nahl Suresi'nin 90. ayetinde direkt olarak emredilenlerden değildir?
Alçak gönül
İyilik yapmak
Adaletli davran
Akrabaya yardım
Nahl Suresi 90. ayette Allah, insanlara adaletli davranmayı, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Ancak "alçak gönül” olma kavramı ayette direkt emir olarak geçmez, bu bir öğüt ya da karakter özelliği olarak yorumlanabilir.
