Hangisi “nergis“ kelimesinin sözlük tanımında geçen bir ifadedir? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Adını Yunan mitolojisindeki Narkissos efsanesinden alan nergis, baharın müjdecisi olarak kabul edilen en zarif çiçeklerden biridir. Keskin ve büyüleyici kokusuyla bilinen bu bitki, hem doğada kendiliğinden yetişmesiyle hem de park ve bahçeleri süslemesiyle tanınır. Ancak botanik ve sözlük tanımı, bu çiçeğin biyolojik yapısını çok temel bir özellik üzerinden sınıflandırır.

Aşağıdakilerden hangisi "nergis" kelimesinin sözlük tanımında geçen bir ifadedir?

Türk Dil Kurumu ve botanik kaynaklarında nergis; nergisgiller familyasından, yaprakları doğrudan topraktan çıkan, çiçekleri beyaz veya sarı renkli bir bitki olarak tanımlanır. Bu tanımın en belirgin kısmı, bitkinin toprak altındaki üreme ve yaşam biçimini belirten kök yapısıyla ilgilidir. Seçeneklerdeki diğer mutfak malzemeleriyle yapılan yakıştırmalar, bu zarif bitkinin bilimsel tanımından oldukça uzaktır.

Cevap: A: Soğanlı bir süs bitkisi. (TDK tanımı: "Nergisgillerden, ayrı taç yapraklı, beyaz veya sarı çiçekli, hoş kokulu, soğanlı bir süs bitkisi.")

