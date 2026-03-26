GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
YAŞAM Haberleri

Hangisi, periyodik cetveldeki herhangi bir elementin simgesi değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi, periyodik cetveldeki herhangi bir elementin simgesi değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Periyodik cetvelde yer alan 118 elementin simgeleri arasında, tek başına kullanılan harfler oldukça sınırlıdır ve belirli kurallara dayanır.

Seçenekler arasında herhangi bir elementin simgesi olmayan harf "m" harfidir.

Bunun nedenlerini ve diğer harflerin hangi elementleri temsil ettiğini şöyle inceleyebiliriz:

  • m (Küçük m): Periyodik cetvelde tek başına küçük "m" harfi ile gösterilen bir element yoktur. Simgeler her zaman büyük harfle başlar (Örneğin; Magnezyum Mg, Manganez Mn, Molibden Mo, Moskovyum Mc). Tek başına "M" harfi de bir simge değildir.

  • I (Büyük i): Bu harf İyot (Iodine) elementinin simgesidir. Atom numarası 53 olan bir halojendir.

  • V (Büyük v): Bu harf Vanadyum (Vanadium) elementinin simgesidir. Atom numarası 23 olan sert, gri-gümüş renkli bir geçiş metalidir.

  • Y (Büyük y): Bu harf İtriyum (Yttrium) elementinin simgesidir. Atom numarası 39 olan ve nadir toprak elementleri grubunda yer alan gümüşi bir metaldir.

Cevap: m

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
