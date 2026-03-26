Hangisi, periyodik cetveldeki herhangi bir elementin simgesi değildir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Periyodik cetvelde yer alan 118 elementin simgeleri arasında, tek başına kullanılan harfler oldukça sınırlıdır ve belirli kurallara dayanır.
Seçenekler arasında herhangi bir elementin simgesi olmayan harf "m" harfidir.
Bunun nedenlerini ve diğer harflerin hangi elementleri temsil ettiğini şöyle inceleyebiliriz:
m (Küçük m): Periyodik cetvelde tek başına küçük "m" harfi ile gösterilen bir element yoktur. Simgeler her zaman büyük harfle başlar (Örneğin; Magnezyum Mg, Manganez Mn, Molibden Mo, Moskovyum Mc). Tek başına "M" harfi de bir simge değildir.
I (Büyük i): Bu harf İyot (Iodine) elementinin simgesidir. Atom numarası 53 olan bir halojendir.
V (Büyük v): Bu harf Vanadyum (Vanadium) elementinin simgesidir. Atom numarası 23 olan sert, gri-gümüş renkli bir geçiş metalidir.
Y (Büyük y): Bu harf İtriyum (Yttrium) elementinin simgesidir. Atom numarası 39 olan ve nadir toprak elementleri grubunda yer alan gümüşi bir metaldir.
