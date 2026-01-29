Hangisi profesyonel Amerikan futbolu sporcularının mücadele ettikleri bir ligdir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

Amerikan futbolu, özellikle Kuzey Amerika'da en çok izlenen ve devasa bütçelere sahip olan spor dallarının başında gelir. Strateji, fiziksel güç ve hızın birleştiği bu branşta, sporcuların dünya çapında tanınmasını sağlayan ve her yıl "Super Bowl" adı verilen görkemli bir finalle taçlanan organizasyon, spor dünyasının en değerli markalarından biridir.

Hangisi, profesyonel Amerikan futbolu sporcularının mücadele ettikleri bir ligdir?

Dünya genelinde basketbol için NBA, buz hokeyi için NHL ne anlam ifade ediyorsa, Amerikan futbolu için de bu lig aynı prestiji temsil eder. 32 takımdan oluşan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki şehirleri temsil eden bu dev organizasyon, profesyonel düzeydeki en yüksek rekabet seviyesine ev sahipliği yapar.

Cevap: NFL (National Football League).

