Hangisi resim alanında verdiği eserlerle bilinen bir sanatçıdır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Hangisi resim alanında verdiği eserlerle bilinen bir sanatçıdır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma döneminde sanata duyulan ilginin artmasıyla birlikte, özellikle askeri okullarda yetişen ve Avrupa'da eğitim alan yetenekli isimler modern Türk resim sanatının temellerini atmıştır.

Hangisi resim alanında verdiği eserlerle bilinen bir sanatçıdır?

Türk sanat tarihinde "Asker Ressamlar" kuşağının en önemli temsilcilerinden biri olan bu sanatçı, doğa gözlemine dayalı peyzajları ve natürmortlarıyla tanınır. Paris'te dünyaca ünlü ressamların atölyelerinde eğitim görmüş, Türkiye'ye döndüğünde ise ilk resim sergisini açarak sanat tarihinde bir ilke imza atmıştır. Diğer seçeneklerdeki isimler ise edebiyat ve dil bilim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

Cevap: Resim alanında verdiği eserlerle bilinen sanatçı Şeker Ahmed Paşa'dır.

