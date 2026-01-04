Hangisi resmen bir fobi değildir? Pazartesi korkusu, Uzun kelime korkusu, Kaynana korkusu, Sakal korkusu! Beyaz’la Joker sorusu

Beyazla Joker programında sorulan psikoloji sorusu, izleyicileri gülümsetti.

Hangisi Resmi Bir Fobi Değil?

Bazı korkular bilimsel olarak tanımlanmış ve adlandırılmıştır. Ancak her korku, psikolojide fobi olarak kabul edilmez.

Uzun kelime korkusu tıp literatüründe yer alan bir fobidir. Sakal korkusu da tanımlanmış fobiler arasındadır. Pazartesi korkusu ise yaygın bir ifade olsa da bazı genel korku türleriyle ilişkilendirilebilir. Ancak kaynanaya yönelik korku, bilimsel olarak tanımlanmış bir fobi değildir.

Cevap:Pazartesi korkusu

Kaynak: Haber Merkezi