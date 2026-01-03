Hangisi Sağlık Bakanlığı’nın cep telefonu kullanımı ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir? Çifte Milyon sorusu

Cep telefonu kullanımına ilişkin Sağlık Bakanlığı, özellikle uzun süreli maruziyeti azaltmaya yönelik çeşitli tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu öneriler, günlük kullanım alışkanlıklarını doğrudan ilgilendirir.
Hangisi Sağlık Bakanlığı'nın cep telefonu kullanımı ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir?
Cevap: Hoparlör çok kullanılmamalı
Sağlık Bakanlığı, cep telefonunun lüzumlu hallerde kullanılmasını, aynı kulağın sürekli tercih edilmemesini ve bebek odasında kullanılmamasını önerirken; aksine, baş bölgesine maruziyeti azaltmak için hoparlör veya kulaklık kullanımını teşvik etmektedir. Bu nedenle "Hoparlör çok kullanılmamalı” ifadesi tavsiyeler arasında yer almaz.
