YAŞAM Haberleri

Hangisi Sağlık Bakanlığı'nın cep telefonu kullanımı ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir? Çifte Milyon sorusu

Hangisi Sağlık Bakanlığı'nın cep telefonu kullanımı ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir? Çifte Milyon sorusu

Cep telefonu kullanımının artmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı, olası riskleri azaltmak için çeşitli uyarı ve tavsiyelerde bulunuyor. Bu öneriler, özellikle uzun süreli kullanımlarda dikkat edilmesi gereken noktaları kapsıyor.

Hangisi Sağlık Bakanlığı'nın cep telefonu kullanımı ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir?

Sağlık Bakanlığı'nın cep telefonu kullanımıyla ilgili tavsiyeleri arasında, telefonun yalnızca lüzumlu hallerde kullanılması, görüşmelerde sürekli aynı kulağın tercih edilmemesi ve bebek odalarında cep telefonu bulundurulmaması yer alıyor. Buna karşılık, "Hoparlör çok kullanılmamalı” ifadesi Bakanlığın önerileri arasında bulunmuyor. Aksine, kulaklık ya da hoparlör kullanımının, telefonu baş bölgesinden uzak tutarak maruz kalınan etkileri azaltabileceği vurgulanıyor.

Cevap: Hoparlör çok kullanılmamalı

