Hangisi sözlük tanımına göre “fihrist“in eş anlamlısıdır? Telefon rehberi, Ön söz, Numara, İçindekiler! Kim Milyoner Olmak İster 300 bin TL’lik sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Fihristin eş anlamlısı nedir?” sorusunun cevabı içindekiler oldu. Detaylar haberimizde.

Sözlük tanımına göre "fihrist”in eş anlamlısı hangisidir?



11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya dil bilgisi içeren önemli bir soru yöneltildi. Kitaplarda ve yayınlarda sıkça kullanılan "fihrist” kelimesinin hangi kelimeyle eş anlamlı olduğu araştırma konusu oldu.

Yarışmada sunulan şıklar şöyleydi:

A: Telefon rehberi

B: Ön söz

C: Numara

D: İçindekiler

"Fihrist” Ne Demektir, Eş Anlamlısı Hangisidir?

"Fihrist”; bir kitabın konularını, bölümlerini ve başlıklarını kolayca bulmak için hazırlanmış düzenli liste anlamına gelir.mBu tanımın modern Türkçede karşılığı: "İçindekiler” bölümüdür.

Diğer şıklar fihrist ile aynı anlamı taşımaz:

Telefon rehberi: Numara listesi

Ön söz: Kitabın giriş kısmı

Numara: Sayısal gösterim

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: D: İçindekiler

Kaynak: Haber Merkezi