Hangisi sözlük tanımına göre fihristin eş anlamlısıdır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan, sözlük bilgisi gerektiren ve Farsça kökenli bir kelimenin karşılığını arayan soru ve doğru cevabı aşağıdadır:

Soru

Hangisi sözlük tanımına göre fihristin eş anlamlısıdır?

Seçenekler ve Cevap

A: Telefon rehberi

B: Ön söz

C: Numara

D: İçindekiler

Doğru Cevap: D: İçindekiler

Kelime Anlamı

Fihrist kelimesi, Arapça ve Farsçadan Türkçeye geçmiş olup, özellikle kitapların başında veya sonunda bulunan ve eserin bölümlerini, başlıklarını ve bunların sayfa numaralarını gösteren listeyi ifade eder. Bu nedenle sözlükteki en yakın ve yaygın eş anlamlısı İçindekiler'dir.

TDK Tanımı: Kitaplarda, dergilerde konu adlarını, özel adları, terimleri sayfa numarasıyla gösteren ve genellikle kitabın sonuna konulan dizin. (Ancak günlük dilde ve seçenekler bağlamında "İçindekiler" en doğru eş anlamlı karşılığıdır.)

Kaynak: Haber Merkezi