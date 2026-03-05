Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir? Kim Milyoner Olmak İster 500 bin tl’lik soru

Türkçede zaman belirten kelimelerin sözlükteki yeri ve doğru yazımı, kelimenin kalıplaşmış olup olmamasına ve eklerin kurallarına bağlıdır.
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir?
Seçenekler arasından Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde doğrudan madde başı olarak veya bir tamlama kalıbı olarak yer alan doğru ifade bugünkü günde (veya kök haliyle bugünkü) ifadesidir. "Bugünkü" kelimesi, "bugün olan, bugünle ilgili olan" anlamını taşır ve aitlik eki olan "-ki", ünlü uyumuna uyarak "-kü" şeklinde bitişik yazılır.
Diğer seçeneklerdeki hatalar:
-
evvelsi günde: "Evvelsi gün" kalıbı doğrudur ancak "evvelsi günde" şeklinde bir sözlük birimi yoktur.
-
dünki günde: Yazım yanlışı (çift 'd') vardır ve doğrusu "dünkü" olmalıdır.
-
yarınki günde: "Yarınki" sıfatı mevcuttur ancak bu kalıp bir sözlük maddesi değildir.
Cevap: bugünkü günde
