Hangisi sustuğunda yanlış anlaşılan konuştuğunda ise o yanlışın aslında en makul tercih olduğunu düşündüren İrem Derici’nin söylediği bir şarkıda geçer?

Dantellenmiş geceler, kan kırmızı ojeler" sözleri hangi şarkıcıya aittir?
Bu ikonik dizeler, Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici'nin 2016 yılında yayımlanan ve büyük ses getiren "Dantel" adlı şarkısında geçmektedir.
