Hangisi trenin parçalarından biri değildir? Beyaz’la Joker 50 bin tl’lik soru

Demir yolu ulaşımı, birbiriyle uyumlu çalışan birçok mekanik ve yapısal parçadan oluşan karmaşık bir sistemdir. Bir "tren" denildiğinde genellikle hareket eden araçlar bütünü kastedilir. Bu bütünün her bir parçası, trenin ilerlemesi, durması ve güvenli bir şekilde birbirine bağlanması için kritik öneme sahiptir.

Hangisi trenin parçalarından biri değildir?

Seçenekleri incelediğimizde:

Lokomotif: Trenin en önünde (veya bazen arkasında) bulunan, vagonları çekmek veya itmek için gereken gücü sağlayan motorlu araçtır.

Vagon: Yolcu veya yük taşımak için kullanılan, kendi motor gücü olmayan, lokomotife bağlanan araçtır.

Cer Kancası: Trenin lokomotif ve vagonlarını veya vagonları birbirine bağlayan, çekme kuvvetini ileten çok güçlü mekanik bağlantı parçasıdır.

Ancak ray, trenin üzerinde hareket ettiği, yere sabitlenmiş çelik yoldur. Raylar demir yolu hattının bir parçasıdır, trenin kendi bünyesindeki bir parça veya araç bileşeni değildir.

Cevap: Ray.

