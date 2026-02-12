Hangisi, Türkiye’de de yaşayan on bacaklı bir eklem bacaklının adıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Türkiye'nin özellikle kurak ve sıcak bölgelerinde sıkça rastlanan, hızı ve iri yapısıyla dikkat çeken ilginç bir canlı, bu sorunun odağında yer alıyor.

Türkiye'de de yaşayan on bacaklı eklem bacaklının adı nedir?

Seçenekler arasında yer alan ve doğru cevap olan isim Böğdür (halk arasında "Sarıömer" veya "Sarıkız" olarak da bilinir). Bilimsel adı Solifugae olan bu canlılar, aslında örümceğimsiler (Arachnida) sınıfına dahildir.

Neden "On Bacaklı" Denir? Böğlerin aslında diğer örümceğimsiler gibi 8 tane yürüme bacağı vardır. Ancak, ağızlarının ön kısmında bulunan ve pedipalp adı verilen iki adet duyargası o kadar uzun ve bacak benzeridir ki, dışarıdan bakıldığında hayvanın 10 bacağı varmış gibi görünür. Bu pedipalplerini yürürken veya avlarını yakalarken kullandıkları için halk arasında "on bacaklı" olarak nitelendirilirler.

Böğler hakkında bilinen en yaygın yanlışlardan biri, çok zehirli olduklarıdır. Aslında böğlerin zehir bezleri yoktur; ancak çok güçlü çene yapıları (keliser) sayesinde oldukça sert ısırabilirler ve bu durum enfeksiyon riskine yol açabilir. Çok hızlı hareket edebilmeleri (saniyede 50 cm'den fazla) en belirgin özelliklerinden biridir.

Cevap: Böğ

Kaynak: Haber Merkezi