Hangisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Tıbbi Bitki Listesi'nde yer alan bir bitki değildir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl'lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Tıbbi Bitki Listesi’nde yer alan bir bitki değildir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayımlanan "Tıbbi Bitki Listesi", bitkilerin sağlık üzerindeki etkilerine, kullanım amaçlarına ve güvenilirliklerine göre kategorize edildiği resmi bir kılavuzdur. Bu liste, hangi bitkilerin tıbbi amaçla (ilaç veya takviye olarak) kullanılabileceğini belirler.

Hangisi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun "Tıbbi Bitki Listesi"nde yer alan bir bitki değildir?

Verilen seçenekler arasında soğan, bu listenin "Tıbbi Bitki" kategorisinde yer alan bir tür değildir.

Analiz:

  • Karanfil: Uçucu yağları ve antiseptik özellikleri nedeniyle tıbbi bitkiler listesinde yer alır.

  • Sarımsak: Kalp damar sağlığı üzerindeki etkileri ve bağışıklık güçlendirici özellikleriyle listede "tıbbi" sınıflandırmasındadır.

  • Kekik: İçerdiği timol ve karvakrol bileşenleri sayesinde üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye yardımcı olarak listeye dahil edilmiştir.

  • Soğan: Her ne kadar sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi olsa da, TİTCK'nın güncel listelerinde "tıbbi bitki" statüsünden ziyade temel bir gıda maddesi olarak değerlendirilir.

Cevap: Soğan

