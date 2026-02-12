Hangisi yaşlılık bilimidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Tıp dünyasında yaşlanma süreciyle ilgilenen, yaşlılıkta görülen hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesini hedefleyen uzmanlık dalı Latince kökenli bir terimle adlandırılır.
Hangisi yaşlılık bilimidir?
Doğru cevap geriatridir. Geriatri, yaşlı sağlığı sorunları ve bu yaş grubuna özgü hastalıkların tedavisi üzerine odaklanan bir tıp dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış hekimlere ise geriatrist denir.
Terimin kökeni Yunanca "geron" (yaşlı) ve "iatreia" (iyileştirme/tıbbi bakım) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Bu alan sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve fonksiyonel bağımsızlıklarını korumakla da ilgilenir.
Seçeneklerin analizi:
-
Elderalti, İhtiyatri, Oldeatri: Bu kelimeler Türkçedeki "ihtiyar" veya İngilizcedeki "elder/old" gibi kelimeler kullanılarak uydurulmuş, tıbbi karşılığı olmayan ifadelerdir.
Cevap: Geriatri
