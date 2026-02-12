GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,80
EURO
51,92
STERLİN
59,72
GRAM
7.224,05
ÇEYREK
11.970,27
YARIM ALTIN
23.829,24
CUMHURİYET ALTINI
47.218,63
YAŞAM Haberleri

Hangisi yaşlılık bilimidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

- Güncelleme Tarihi:

Hangisi yaşlılık bilimidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Tıp dünyasında yaşlanma süreciyle ilgilenen, yaşlılıkta görülen hastalıkların tanı, tedavi ve önlenmesini hedefleyen uzmanlık dalı Latince kökenli bir terimle adlandırılır.

Hangisi yaşlılık bilimidir?

Doğru cevap geriatridir. Geriatri, yaşlı sağlığı sorunları ve bu yaş grubuna özgü hastalıkların tedavisi üzerine odaklanan bir tıp dalıdır. Bu alanda uzmanlaşmış hekimlere ise geriatrist denir.

Terimin kökeni Yunanca "geron" (yaşlı) ve "iatreia" (iyileştirme/tıbbi bakım) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Bu alan sadece hastalıklarla değil, aynı zamanda yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve fonksiyonel bağımsızlıklarını korumakla da ilgilenir.

Seçeneklerin analizi:

  • Elderalti, İhtiyatri, Oldeatri: Bu kelimeler Türkçedeki "ihtiyar" veya İngilizcedeki "elder/old" gibi kelimeler kullanılarak uydurulmuş, tıbbi karşılığı olmayan ifadelerdir.

Cevap: Geriatri

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER