Hangisi yerel, ulusal ve uluslararası basında yer alan haberlere göre 1934’te Türkiye semalarında gerçekleşmiş, günler süren “hava savaşı“nın taraflarıdır?

Yerel, ulusal ve uluslararası basında günlerce tefrika edilen ve 1934 yılında Türkiye semalarında (özellikle Bursa-Aydın-Trakya hattında) gerçekleştiği haberleştirilen bu meşhur doğa olayının tarafları Kartallar ve Leyleklerdir.

​Tarihe "Kartal - Leylek Savaşı" olarak geçen ve dönemin Cumhuriyet, Anadolu, hatta New York Times gibi uluslararası gazetelerinde bile geniş yer bulan bu olay şu şekilde gelişmiştir:

​Savaşın Başlaması: 1934 yılının yaz aylarında Uludağ'da yaşayan bir grup kartalın, Orhangazi'deki leylek yuvalarına saldırması ve yavru leylekleri telef etmesiyle gerilim tırmanmıştır.

​Örgütlü Direniş: Kartalların baskınına karşı Türkiye'nin dört bir yanından (Aydın, İzmir, Trakya ve hatta iddialara göre Balkanlar'dan) yüzlerce leylek gruplar halinde Bursa semalarında toplanmış ve kolektif bir savunma cephesi oluşturmuştur.

​Günler Süren Hava Savaşı: Havada günlerce süren çatışmalarda kartalların pençe üstünlüğüne karşı leylekler sayısal üstünlük ve organize hareket etme yetenekleriyle karşılık vermiştir. Dönemin halkı ve askerleri, sokaklardan gökyüzünü izleyerek yaralı düşen leyleklere tedavi desteği sağlamıştır.

​Günler süren bu amansız gökyüzü mücadelesinin sonunda, örgütlü hareket eden leylekler kartal sürülerini geri püskürterek savaşı kazanmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi

