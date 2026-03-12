Hangisi “Yıldız Savaşları“ film serisindeki bir karakterdir? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

"Yıldız Savaşları" (Star Wars) evreni, galaksinin dört bir yanından gelen egzotik canlılar, droidler ve farklı türlerle dolu geniş bir karakter yelpazesine sahiptir.
Hangisi "Yıldız Savaşları" film serisindeki bir karakterdir?
Seçenekler arasında Star Wars evrenine ait olan karakter B şıkkı: Jabba the Hutt'tır.
Karakterlerin ait olduğu evrenler şöyledir:
-
Marty McFly: Geleceğe Dönüş (Back to the Future) serisinin zaman yolcusu başrolüdür.
-
Jabba the Hutt: Star Wars serisinde Tatooine gezegenini yöneten, sümüklüböcek benzeri devasa bir suç lideridir. Han Solo ile olan borç-alacak ilişkisiyle tanınır.
-
Legolas: Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) serisindeki usta okçu Elftir.
-
Hagrid: Harry Potter serisindeki devasa cüsseli, yumuşak kalpli anahtarlar ve topraklar koruyucusudur.
Cevap: B (Jabba the Hutt)
