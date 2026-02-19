Hangisi zanaatın sözlük tanımında geçmez? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Türk Dil Kurumu (TDK) ve genel sözlük tanımlarına göre zanaat; insanların maddeye dayalı gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte el becerisi ve ustalık gerektiren işlerin genel adıdır.
Hangisi "zanaat"ın sözlük tanımında geçmez?
Zanaatın sözlük tanımı incelendiğinde; el becerisi, ustalık ve çıraklıktan yetişerek elde edilen deneyim kavramları bu tanımın temel yapı taşlarını oluşturur. Ancak zanaat, teorik ve akademik bir bilgi birikiminden ziyade, "yaparak ve pratik ederek" kazanılan bir yeteneğe dayanır. Zanaatta önemli olan, bir işin inceliklerini el maharetiyle sergilemek olduğu için, tanım içerisinde doğrudan "bilgi" yerine "ustalık" ve "beceri" kavramları ön plana çıkar.
Cevap: Bilgi
Kaynak: Haber Merkezi