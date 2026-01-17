GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Hangisinde soğuk kelimesi mecaz anlamda kullanılmamıştır? Soğuk espri, Soğuk savaş, Soğuk nevale, Soğuk algınlığı! Çifte Milyon sorusu

Güncelleme Tarihi:

Türkçede kelimeler, sözlük anlamlarının dışında kazandıkları yeni anlamlarla cümle içerisinde çok farklı duyguları veya durumları ifade edebilir. "Soğuk" kelimesi de günlük hayatta hem fiziksel bir ısı düşüklüğünü hem de duygusal bir mesafeyi anlatmak için sıkça tercih edilir.

Aşağıdaki ifadelerin hangisinde "soğuk" kelimesi gerçek (ısı ile ilgili) anlamıyla kullanılmıştır?

Bir kelimenin mecaz anlam kazanması, onun gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak soyut bir kavramı karşılamasıdır. "Soğuk espri" dendiğinde esprinin ısısı değil, niteliği; "soğuk savaş" dendiğinde çatışmanın yöntemi; "soğuk nevale" dendiğinde ise kişinin karakteri kastedilir. Ancak tıp literatüründe ve halk ağzında kullanılan bir terim, doğrudan düşük ısının vücut üzerindeki fiziksel etkisiyle ilişkilidir.

Cevap: Soğuk algınlığı

Kaynak: Haber Merkezi

