GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,71
EURO
50,08
STERLİN
57,18
GRAM
5.942,00
ÇEYREK
9.773,55
YARIM ALTIN
19.450,62
CUMHURİYET ALTINI
38.778,29
YAŞAM Haberleri

Hangisini gezmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke Ürdün’dür? Angkor Vat, Machu Picchu, Petra, Stonehenge

- Güncelleme Tarihi:

Hangisini gezmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke Ürdün’dür? Angkor Vat, Machu Picchu, Petra, Stonehenge

Hangisini gezmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke Ürdün'dür?
11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya dünya tarihinin en önemli arkeolojik yapılarından biriyle ilgili soru yöneltildi. Dört ünlü turistik bölge arasından hangisinin Ürdün sınırları içinde yer aldığı merak edildi.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

  • A: Angkor Vat

  • B: Machu Picchu

  • C: Petra

  • D: Stonehenge

Bu Yapılar Nerede Bulunur?

  • Angkor Vat: Kamboçya

  • Machu Picchu: Peru

  • Stonehenge: İngiltere

Ancak; Petra, Ürdün'de yer alan ve dünyanın yeni yedi harikasından biri kabul edilen antik bir şehirdir. Kızıl kayalara oyulmuş mimarisiyle "Gül Şehri” olarak da bilinen Petra, Ürdün'ün en çok ziyaret edilen tarihi alanıdır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: C: Petra

Kaynak: Haber Merkezi

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER