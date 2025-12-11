Hangisini gezmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke Ürdün’dür? Angkor Vat, Machu Picchu, Petra, Stonehenge

Hangisini gezmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke Ürdün'dür?
11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya dünya tarihinin en önemli arkeolojik yapılarından biriyle ilgili soru yöneltildi. Dört ünlü turistik bölge arasından hangisinin Ürdün sınırları içinde yer aldığı merak edildi.
Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:
-
A: Angkor Vat
-
B: Machu Picchu
-
C: Petra
-
D: Stonehenge
Bu Yapılar Nerede Bulunur?
-
Angkor Vat: Kamboçya
-
Machu Picchu: Peru
-
Stonehenge: İngiltere
Ancak; Petra, Ürdün'de yer alan ve dünyanın yeni yedi harikasından biri kabul edilen antik bir şehirdir. Kızıl kayalara oyulmuş mimarisiyle "Gül Şehri” olarak da bilinen Petra, Ürdün'ün en çok ziyaret edilen tarihi alanıdır.
Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?
Doğru cevap: C: Petra
