Dünya üzerindeki pek çok ülkenin anayasasında "resmî dil" maddesi yer alırken, bazı ülkeler bu durumu anayasal bir zorunluluk yerine geleneklere veya alt yasalara bırakmıştır.
Hangi ülkenin anayasasında resmî dili açıkça belirtilmiştir?
Seçenekler arasında anayasasında resmî dili (Moğolca) bir madde olarak belirten ülke Moğolistan'dır.
Ülkelerin bu konudaki anayasal durumları şöyledir:
Moğolistan: Moğolistan Anayasası'nın 8. Maddesi, "Moğol dili, devletin resmî dilidir" ifadesini açıkça içerir.
Arjantin: İlginç bir şekilde Arjantin'in ulusal düzeyde bir "resmî dili" anayasada tanımlanmamıştır. İspanyolca "fiili" (de facto) resmî dildir ve tüm devlet işlerinde kullanılır ancak anayasada bu yönde bir madde yoktur.
Meksika: Meksika Anayasası'nda İspanyolca resmî dil olarak geçmez. Bunun yerine yasalar, İspanyolca ve yerli dilleri "ulusal diller" olarak tanır.
Birleşik Krallık: Birleşik Krallık'ın zaten yazılı tek bir anayasa metni yoktur. İngilizce, yüzyıllardır süregelen gelenekler ve ortak hukuk (common law) çerçevesinde resmî dildir ancak anayasal bir maddeyle tanımlanmamıştır.
Cevap: Moğolistan
