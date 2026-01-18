Hangisinin diğer adı “cağ kebabı“dır? Kim Milyoner Olmak İster 50 bin tl’lik soru

Türk mutfağının zengin kebap ve et yemeği haritasında, her bir bölgenin kendine has pişirme teknikleri ve sunum ritüelleri bulunmaktadır. Sorunuzdaki seçenekler, Türkiye'nin farklı yörelerine ait meşhur lezzetleri temsil etmektedir.

Bu seçenekler arasından, bir önceki konumuz olan "Cağ Kebabı" ile doğrudan bağlantılı olan hangisidir?

Erzurum'un dünya çapında tanınan lezzeti olan Cağ Kebabı, ismini etlerin takıldığı küçük şişlerden alırken, bu kebabın doğuş yeri ve en meşhur olduğu bölge ile anılan ismi de oldukça yaygındır. Bu lezzet, Erzurum'un bir ilçesiyle o kadar özdeşleşmiştir ki, çoğu zaman doğrudan o ilçenin adıyla anılır.

Cevap: Oltu

Kaynak: Haber Merkezi