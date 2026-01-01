Hangisinin diğer adı düzgün’dür? Kim Milyoner Olmak İster 30 bin tl’lik soru

Bazı kelimelerin halk arasında veya teknik kullanımda farklı adları bulunur. "Düzgün” ifadesi de bir nesne veya kavram için alternatif isim olarak kullanılır.
Hangisinin diğer adı "düzgün”dür?
Cevap: Fondöten
