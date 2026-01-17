GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
YAŞAM Haberleri

Hangisinin yumurtası diğerlerinden daha büyüktür? Ördek, kaz, tavuk, deve kuşu! Çifte Milyon sorusu

- Güncelleme Tarihi:

Hangisinin yumurtası diğerlerinden daha büyüktür? Ördek, kaz, tavuk, deve kuşu! Çifte Milyon sorusu

Doğada yaşayan kanatlı hayvanların yumurta boyutları, türün fiziksel büyüklüğü ve biyolojik yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Bu çeşitlilik, hem mutfak kültüründe hem de biyolojik araştırmalarda canlıların üreme kapasitelerini karşılaştırmak için temel bir ölçüt olarak kabul edilir.

Aşağıdaki kanatlı türlerinden hangisinin yumurtası hacimsel olarak en büyüktür?

Kümes hayvanları arasında yer alan tavuk, ördek ve kaz yumurtaları boyut olarak birbirine yakın seyretse de kaz yumurtası bu gruptaki en hacimli olanıdır. Ancak dünya üzerindeki yaşayan tüm kuş türleri dikkate alındığında, yaklaşık 1,5 - 2 kilogram ağırlığa ulaşabilen devasa yumurtalarıyla bir tür, diğer tüm kanatlıları geride bırakarak rekora imza atmaktadır.

Cevap: Deve kuşu

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER