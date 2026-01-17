Hangisinin yumurtası diğerlerinden daha büyüktür? Ördek, kaz, tavuk, deve kuşu! Çifte Milyon sorusu

Doğada yaşayan kanatlı hayvanların yumurta boyutları, türün fiziksel büyüklüğü ve biyolojik yapısına göre değişkenlik göstermektedir. Bu çeşitlilik, hem mutfak kültüründe hem de biyolojik araştırmalarda canlıların üreme kapasitelerini karşılaştırmak için temel bir ölçüt olarak kabul edilir.

Aşağıdaki kanatlı türlerinden hangisinin yumurtası hacimsel olarak en büyüktür?

Kümes hayvanları arasında yer alan tavuk, ördek ve kaz yumurtaları boyut olarak birbirine yakın seyretse de kaz yumurtası bu gruptaki en hacimli olanıdır. Ancak dünya üzerindeki yaşayan tüm kuş türleri dikkate alındığında, yaklaşık 1,5 - 2 kilogram ağırlığa ulaşabilen devasa yumurtalarıyla bir tür, diğer tüm kanatlıları geride bırakarak rekora imza atmaktadır.

Cevap: Deve kuşu

Kaynak: Haber Merkezi