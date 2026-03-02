Hansi Flick, Carlo Ancelotti ve Xavi hangi futbol liginin son dört sezonunda takımlarıyla şampiyonluk yaşamış teknik direktörlerdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Modern Avrupa futbolunda bazı teknik direktörler, kısa süre içinde büyük başarılar elde ederek lig tarihine adlarını yazdırdı.
Hansi Flick, Carlo Ancelotti ve Xavi hangi futbol liginin son dört sezonunda takımlarıyla şampiyonluk yaşamış teknik direktörlerdir?
Hansi Flick, FC Barcelona ile;
Carlo Ancelotti, Real Madrid ile;
Xavi ise yine FC Barcelona ile şampiyonluk yaşamıştır.
Bu üç teknik adamın son dört sezonda şampiyonluk kazandığı lig, İspanya'nın en üst düzey futbol organizasyonu olan La Liga'dır.
Cevap: La Liga (İspanya La Liga)