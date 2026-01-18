Harıl harıl çalışmak deyimindeki harıl kelimesinin kökü olan “har“ nedir? Beyaz’la Joker 500 bin tl’lik soru

Doğa ve hayvanlar alemiyle ilgili hazırladığımız içerik serimizde bu kez, zooloji dünyasının en ilginç ve şaşırtıcı özelliklerine sahip dört farklı canlıyı mercek altına alıyoruz. Bu listede yer alan canlılardan biri, özellikle son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalarla "dünyanın en akıllı böceği" unvanını almış durumda.
İşte bu dört canlı hakkında haber sitende kullanabileceğin çarpıcı bilgiler:
Karınca: Kendi ağırlığının yaklaşık 50 katını kaldırabilen bu minik mühendisler, koloniler halinde yaşayan en organize canlılardır. Yapılan son araştırmalar, karıncaların karmaşık sorunları çözme yeteneğine sahip olduğunu ve birbirlerine "öğretmenlik" yapabildiklerini kanıtlamıştır.
Arı: Ekosistemin devamlılığı için hayati öneme sahip olan arılar, "dans ederek" birbirlerine yön tarif edebilirler. Bir bal arısı, hayatı boyunca sadece bir çay kaşığının 12'de biri kadar bal üretebilir.
Köpek: İnsanların en sadık dostları olarak bilinen köpeklerin koku alma duyuları, insanlardan yaklaşık 10.000 ile 100.000 kat daha güçlüdür. Bazı türler, kanser veya şeker hastalığı gibi hastalıkları koklayarak tespit edebilmektedir.
Eşek: Sanılanın aksine oldukça zeki ve güçlü bir hafızaya sahip hayvanlardır. Güçlü bir savunma içgüdüsüne sahip oldukları için tehlike anında atlar gibi kaçmak yerine oldukları yerde durup durumu analiz ederler; bu özellikleri halk arasında "inatçılık" olarak yorumlanmıştır.
Cevap: Karınca
