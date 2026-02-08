Haritaya bakıldığında çizmeye benzetilen Avrupa ülkesi hangisidir? Beyaz’la Joker 25 bin tl’lik soru

Avrupa coğrafyasında kendine has şekliyle en kolay ayırt edilen ülkelerden biri olan bu yarımada, Akdeniz'e doğru uzanan ikonik görüntüsüyle tanınır.
Haritaya bakıldığında çizmeye benzetilen Avrupa ülkesi hangisidir?
Güney Avrupa'da yer alan İtalya, coğrafi sınırları itibarıyla yüksek topuklu bir binici çizmesine benzemesi nedeniyle dünya genelinde "Çizme" (Lo Stivale) lakabıyla anılır. Bu benzetmede Puglia bölgesi çizmenin mahmuzunu, Calabria bölgesi ise burun kısmını oluşturur.
Cevap: İtalya.
