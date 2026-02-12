Harry Potter adlı kitap ve film serisinde, dokuz üç çeyrek numaralı peronun duvarından koşup geçilerek binilen “Hogwarts Ekspresi“ hangisi üzerinde seyahat eder? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru
Büyücülük dünyasının en ikonik yolculuklarından biri olan Hogwarts Ekspresi, genç büyücüleri her yıl Londra'dan İskoçya'nın derinliklerine taşır.
"Harry Potter" serisinde, dokuz üç çeyrek numaralı perondan binilen "Hogwarts Ekspresi" hangisi üzerinde seyahat eder?
Hogwarts Ekspresi, büyücülere ayrılmış özel bir demiryolu hattı üzerinde seyahat eder. Bu yolculuk Londra'daki King's Cross Tren İstasyonu'ndan başlar ve İskoçya'nın dağlık bölgelerinde (Highlands) bulunan Hogsmeade İstasyonu'nda sona erer. Yolculuk boyunca tren, Muggle'ların (büyücü olmayanlar) göremeyeceği şekilde gizlenmiş rayları takip eder.
Serinin sinematik sahnelerinde trenin üzerinden geçtiği ve gerçek hayatta İskoçya'da bulunan ünlü devasa kemerli köprü ise Glenfinnan Viadükü'dür. Hogwarts Ekspresi sadece raylar üzerinde gider; uçamaz veya su altında seyahat edemez (ancak 9¾ numaralı perondaki sihirli duvar bir geçit görevi görür).
