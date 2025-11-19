Hatay TOKİ Taksitleri Ne Kadar? Hatay TOKİ Peşinat Kaç TL? Hatay TOKİ 1+1 ve 2+1 Daire Fiyatları Ne Kadar? Hatay TOKİ Konut Fiyatları 2025

Hatay'da TOKİ'nin 500 bin sosyal konuttan oluşan yeni projesi, özellikle deprem sonrası konut ihtiyacının arttığı bölgede yoğun ilgi görüyor. Başvurular devam ederken vatandaşlar, 2025 yılı için açıklanan ödeme planını, peşinat tutarlarını ve aylık taksit miktarlarını merak ediyor. Peki Hatay TOKİ aylık ödeme ne kadar? Peşinat kaç TL? İlk taksitler ne zaman başlayacak? İşte Hatay'a özel TOKİ ödeme planı ve başvuru detayları…
Hatay TOKİ Ödeme Planı 2025
Hatay, TOKİ ödeme sisteminde Anadolu illeri kategorisinde yer aldığı için projede;
- %10 peşinat,
- 240 ay (20 yıl) vade,
- 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre artan taksitler
uygulanacak.
Hatay'daki konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor.
Hatay TOKİ Taksitleri Ne Kadar?
TOKİ tarafından açıklanan yeni ödeme planına göre Hatay'da başlangıç taksit tutarları şöyle:
- 1+1 dairelerde: 6.750 TL
- 65 m² 2+1 dairelerde: 8.250 TL
- 80 m² 2+1 dairelerde: 9.938 TL
Taksitler, memur maaş artış oranına bağlı olarak her 6 ayda bir güncellenecek.
Hatay TOKİ Peşinat Kaç TL?
Hatay'da konut sahibi olacak vatandaşların ödeyeceği peşinat tutarları:
- 55 m² 1+1: 180.000 TL
- 65 m² 2+1: 220.000 TL
- 80 m² 2+1: 265.000 TL
Peşinat, hak sahiplerinin sözleşme günü ödenecek.
Hatay TOKİ 1+1 – 2+1 Daire Fiyatları ve Aylık Taksit Hesaplaması
Hatay'da satışa sunulan konut tiplerinin detaylı ödeme planı şu şekildedir:
55 m² – 1+1 Konutlar
- Peşinat: 180.000 TL
- Aylık taksit: 6.750 TL
- Vade: 240 ay
65 m² – 2+1 Konutlar
- Peşinat: 220.000 TL
- Aylık taksit: 8.250 TL
- Vade: 240 ay
80 m² – 2+1 Konutlar
- Peşinat: 265.000 TL
- Aylık taksit: 9.938 TL
- Vade: 240 ay
Hatay TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlayacak?
Hatay'da TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak. Örneğin sözleşme Aralık ayında yapılırsa, ilk taksit Ocak ayında ödenecek.
Hatay TOKİ Başvurusu Nasıl Yapılır?
Hatay'da TOKİ başvuruları şu kanallar üzerinden yapılabiliyor:
- e-Devlet,
- Ziraat Bankası şubeleri,
- Halkbank şubeleri,
- Emlak Katılım Bankası
Başvuru ücreti 5.000 TL, başvurular 19 Aralık 2025 tarihine kadar sürecek.
Hatay'da TOKİ Konut Fiyatları 2025
Hatay'da satışa sunulan konutların fiyatları 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor. Dairenin büyüklüğüne göre toplam maliyet ve taksit tutarları artabiliyor. Taksitler ise memur maaş katsayısına göre 6 ayda bir güncellenecek.
Hatay TOKİ Ödeme Planı Netleşti
- %10 peşinat
- 240 ay vade
- 6.750 TL'den başlayan taksitler
- İlk taksit sözleşmeden bir ay sonra
- 1+1 ve 2+1 konutların ödeme tablosu açıklandı
Deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılamayı hedefleyen TOKİ projesi kapsamında Hatay'da ödeme planı tüm detaylarıyla belli olmuş durumda.
