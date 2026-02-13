HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: Erzincan’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

Erzincan İl Müftülüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, 2026 Ramazan ayında Erzincan merkezinde belirlenen bazı camilerde hatimle teravih namazı kılınacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

2026 Yılında Erzincan'da Hatimle Teravih Kılınacak Camiler

Paylaşılan resmi bilgilere göre, 2026 Ramazan ayında hatimli teravih namazı şu camilerde eda edilecek:

Hamidiye Camii

Ergenekon Mahallesi, 118 Sokak, No:14 Merkez / Erzincan

Şemseddin Uçar Camii

Atatürk Mahallesi, 350 Sokak, No:4 Merkez / Erzincan

Hafız Mehmet Aydın Camii

Yunus Emre Mahallesi, 553 Sokak, No:20 Merkez / Erzincan

Kızılay Camii

Kızılay Mahallesi, 1011 Sokak, Merkez / Erzincan

Boyacılar Camii

Karaağaç Mahallesi, Buğday Meydanı, No:1 Merkez / Erzincan

Geçen Yılın Uygulaması Bu Yıl da Devam Ediyor

2025 Ramazan ayında da aynı camilerde hatimle teravih namazı kılınmıştı. Yetkililerin açıklamalarına göre, 2026 yılında da uygulamanın aynı camilerde devam etmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, geçen yıl ibadet edilen camilerin bu yıl da referans alındığı görülüyor.

Hatimle Teravih Kılmak İsteyenler Nelere Dikkat Etmeli?

Hatimli teravih namazına katılmak isteyen vatandaşların, camilerin namaz saatlerini ve yerel duyuruları takip etmeleri öneriliyor. Yoğunluk nedeniyle erken saatlerde camilerde yer bulmak önem taşıyor.

Güncel bilgilere Erzincan İl Müftülüğü'nün resmî kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.

