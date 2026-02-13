HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILINAN CAMİLER 2026: İstanbul’da hangi camilerde hatimli teravih namazı kılınacak?

İstanbul'da Ramazan ayına hazırlıklar sürerken, hatimle teravih namazı kılınacak camiler merak konusu oldu. 2025 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü tarafından açıklanan listeye göre birçok camide hatimli teravih namazı kılınmıştı. 2026 yılında da aynı camilerde uygulamanın devam etmesi bekleniyor.

2025'te Hatimle Teravih Kılınan Camiler

Geçtiğimiz yıl İstanbul'un birçok ilçesinde belirlenen camilerde hatimle teravih namazı düzenli olarak kılındı. Bu camilerde Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim hatmedilerek cemaatle ibadet edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, 2026 yılında da büyük oranda aynı camilerin tercih edilmesi öngörülüyor.

İstanbul'da Hatimli Teravih Geleneği Devam Edecek

Hatimle teravih namazı, özellikle Ramazan ayında yoğun ilgi görüyor. İstanbul genelinde merkezi camiler başta olmak üzere birçok noktada bu uygulamanın sürdürülmesi bekleniyor.

Geçen yıl Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Ataşehir, Üsküdar, Fatih ve Bahçelievler gibi ilçelerde çok sayıda camide hatimli teravih namazı kılınmıştı.

2026 Resmi Listesi Ne Zaman Açıklanacak?

2026 yılına ait hatimle teravih namazı kılınacak camiler listesi henüz resmî olarak yayımlanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, listenin Ramazan ayı öncesinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Resmî duyuru yapıldığında cami isimleri ve ilçelere göre detaylar netleşecek.

Vatandaşlar Güncel Duyuruları Takip Etmeli

Hatimli teravih namazına katılmak isteyen vatandaşların, İstanbul Müftülüğü ve Diyanet'in resmî internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip etmeleri öneriliyor.

Açıklanacak yeni listeyle birlikte 2026 Ramazan ayında hangi camilerde hatimli teravih kılınacağı kesinleşmiş olacak.

Kaynak: Haber Merkezi