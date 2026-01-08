Havacılık alfabesi olarak da bilinen, resmî adı “Uluslararası Telsiz Telefon Yazım Alfabesi“ olan “NATO Fonetik Alfabesi“ hangisiyle başlar? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

Havacılık, denizcilik ve askeri iletişimde hata payını sıfıra indirmek için kullanılan bu alfabe, harflerin karışıklığa yol açmadan telaffuz edilmesini sağlar. Kelimelerin her bir harfinin standart bir kodla ifade edildiği bu sistemin ilk harfi, küresel bir sembol haline gelmiştir.
NATO Fonetik Alfabesi Hangisiyle Başlar?
Doğru Cevap: Alfa, Bravo, Charlie, Delta
NATO Fonetik Alfabesi, Latin alfabesinin ilk harfi olan "A" için kullanılan Alfa (veya uluslararası yazımıyla Alpha) kelimesiyle başlar. Bu sistemi takip eden ilk üç harf sırasıyla Alfa, Bravo ve Charlie şeklindedir.
