Helal olsun sana Pascal Nouma Pascal Nouma şeklinde sözleri olan tezahüratın başında söylenen genellikle hangisi olur?
Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan “Pascal Nouma tezahüratının başında hangi söz söylenir?” sorusunun cevabı ‘Fransa’da doğdu, Beşiktaşlı oldu’ oldu.
Pascal Nouma için yapılan "Helal olsun sana, Pascal Nouma” tezahüratının başında genellikle hangi söz söylenir?
7 Aralık 2025 akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türk futbol tribünlerinin en bilinen tezahüratlarından biriyle ilgili keyifli bir soru yöneltildi. Beşiktaş taraftarlarının unutulmaz isimlerinden Pascal Nouma için söylenen tezahüratın ilk satırı merak konusu oldu.
Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:
A: Fransa'da doğdu, Beşiktaşlı oldu
B: Brezilya'da doğdu, Fenerbahçeli oldu
C: Romanya'da doğdu, Galatasaraylı oldu
D: Gürcistan'da doğdu, Trabzonsporlu oldu
Pascal Nouma Tezahüratı Nasıl Başlar?
Beşiktaş tribünlerinin efsaneleşmiş tezahüratı şu sözlerle başlar: "Fransa'da doğdu, Beşiktaşlı oldu!”
Bu sözlerin ardından coşkulu biçimde: "Helal olsun sana, Pascal Nouma, Pascal Nouma!” şeklinde devam eder.
