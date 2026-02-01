GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Herkes bana bakıyor hissi psikolojide hangi kavramla ilişkilidir? Beyaz'la Joker 100 bin tl'lik soru

Herkes bana bakıyor hissi psikolojide hangi kavramla ilişkilidir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Kalabalık bir yere girdiğinizde herkesin kıyafetinizi incelediğini, ufak bir dil sürçmesi yaptığınızda herkesin bunu fark edip size güldüğünü veya yüzünüzdeki küçük bir sivilcenin tüm bakışları üzerine çektiğini hissettiğiniz oldu mu? Psikolojide bu durum, bireyin kendi davranışlarının ve görünümünün başkaları tarafından ne kadar fark edildiğini olduğundan çok daha fazla sanması şeklinde tanımlanır.

"Herkes bana bakıyor" hissi psikolojide hangi kavramla ilişkilidir?

Bu durum psikolojide Spot Işığı Etkisi (Spotlight Effect) olarak adlandırılır. Kişi, sanki üzerinde her an parlayan bir spot ışığı varmış ve tüm dünya onu izliyormuş gibi bir algıya kapılır.

Cevap: Spot Işığı Etkisi/Spotlight

