Herkes bana bakıyor hissi psikolojide hangi kavramla ilişkilidir? Beyaz’la Joker 100 bin tl’lik soru

Kalabalık bir yere girdiğinizde herkesin kıyafetinizi incelediğini, ufak bir dil sürçmesi yaptığınızda herkesin bunu fark edip size güldüğünü veya yüzünüzdeki küçük bir sivilcenin tüm bakışları üzerine çektiğini hissettiğiniz oldu mu? Psikolojide bu durum, bireyin kendi davranışlarının ve görünümünün başkaları tarafından ne kadar fark edildiğini olduğundan çok daha fazla sanması şeklinde tanımlanır.

"Herkes bana bakıyor" hissi psikolojide hangi kavramla ilişkilidir?

Bu durum psikolojide Spot Işığı Etkisi (Spotlight Effect) olarak adlandırılır. Kişi, sanki üzerinde her an parlayan bir spot ışığı varmış ve tüm dünya onu izliyormuş gibi bir algıya kapılır.

Cevap: Spot Işığı Etkisi/Spotlight

Kaynak: Haber Merkezi