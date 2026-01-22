Hipotenüsünün uzunluğu 10 metre olan bir üçgenin, birbirine dik olan iki kenarının uzunlukları hangisi olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru
- Güncelleme Tarihi:
Matematik ve geometride, bir dik üçgenin kenarları arasındaki ilişkiyi belirleyen en temel kural Pisagor Teorisidir. Bir dik üçgende, dik açının karşısındaki en uzun kenar olan hipotenüsün uzunluğu, diğer iki dik kenarın karelerinin toplamına eşittir ($a^2 + b^2 = c^2$).
Hipotenüsünün uzunluğu 10 metre olan bir üçgenin, birbirine dik olan iki kenarının uzunlukları hangisi olabilir?
Seçeneklerdeki dik kenarların karelerini toplayarak hipotenüsün karesi olan 100 sayısına ($10 imes 10$) ulaşıp ulaşmadığımızı kontrol edelim:
1m ve 2m:$1^2 + 2^2 = 1 + 4 = 5$ (Hipotenüs $sqrt{5}$ olur, 10 değil.)
3m ve 4m:$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$ (Hipotenüs 5 olur, 10 değil.)
6m ve 8m:$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = mathbf{100}$ (Hipotenüs tam olarak 10 olur.)
7m ve 9m:$7^2 + 9^2 = 49 + 81 = 130$ (Hipotenüs $sqrt{130}$ olur, 10 değil.)
Geometrideki meşhur "3-4-5" üçgeninin tam iki katı olan bu oran, sınavların ve genel kültür sorularının en klasik matematik problemlerinden biridir.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”