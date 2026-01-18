Hnagisi Pablo Picasso için ’’Benden sonra var olan en büyük dâhidir’’demiştir? Kim Milyoner Olmak İster 200 bin tl’lik soru

Sanat tarihinin en ikonik figürlerinden biri olan Pablo Picasso, yaşadığı dönemde sadece eserleriyle değil, çağdaşı olan diğer dev isimlerle kurduğu karmaşık ilişkiler ve rekabetlerle de sıkça gündeme gelmiştir. Kendine güveni ve egosuyla tanınan Picasso hakkında pek çok övgü dolu söz söylenmiş olsa da, bir isim var ki onun dehasını kendi dehasıyla kıyaslayarak taçlandırmıştır.

Pablo Picasso için "Benden sonra var olan en büyük dâhidir" sözünü kim söylemiştir?

Bu çarpıcı söz, en az Picasso kadar eksantrik, iddialı ve sürrealist akımın öncüsü olan Salvador Dalí'ye aittir. Dalí, Picasso'ya karşı hem büyük bir hayranlık hem de bitmek bilmeyen bir rekabet hissi beslemiştir. Hatta bir defasında, "Picasso bir İspanyol, ben de öyleyim. Picasso bir dâhi, ben de öyleyim. Picasso bir komünist, ben ise değilim," diyerek aralarındaki benzerlikleri ve zıtlıkları vurgulamıştır. Dalí'nin bu "en büyük dâhi" nitelemesi, aslında kendi dehasını merkeze alarak Picasso'yu ikinci sıraya yerleştirdiği ince bir kompliman olarak tarihe geçmiştir.

Cevap: Salvador Dalí

Kaynak: Haber Merkezi