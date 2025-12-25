HUNUTELU Elektrik Santrali, Akdeniz Kıyı Ekosisteminin Korunması İçin Çok Yönlü Çevresel Önlemler Uyguluyor

HUNUTELU Elektrik Santrali'nin yer aldığı İskenderun Körfezi kıyı şeridi, Türkiye'nin önemli deniz ekosistemlerinden biridir. State Power Investment Corporation (SPIC) Shanghai Electric Power'ın Türkiye şirketi, proje planlama ve tasarım aşamalarından itibaren ekolojik korumayı temel bir unsur olarak ele almış; mühendislik çözümlerini sürekli olarak optimize ederek çevre üzerindeki etkileri en aza indirmeyi hedeflemiştir.

Projenin inşaat sürecinde, çevre koruma ve ekolojik önlemler için toplamda 700 milyon RMB'nin üzerinde yatırım yapılmış ve birçok ileri çevre teknolojisi uygulamaya alınmıştır. Yerel iklim koşulları dikkate alınarak geleneksel soğutma sistemleri optimize edilmiş; "baca–kule birleşimi” (smokestack–cooling tower entegre) ikincil sirkülasyonlu soğutma suyu sistemi benimsenmiştir. Bu sayede santral, SPIC bünyesinde yurt dışında geleneksel baca inşa edilmeyen ilk elektrik üretim projesi olmuştur. Söz konusu teknik çözüm, Türkiye'deki çevre otoriteleri ve yerel çevre koruma kuruluşları tarafından kabul ve takdir görmüştür.

Kıyıdaki deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması amacıyla, kömür taşıma konveyör köprüleri ve yollar geniş açıklıklı kafes kirişli köprüler şeklinde tasarlanmış ve deniz kaplumbağası koruma alanı olan kumsallar doğrudan geçilerek inşa edilmiştir. Deniz kaplumbağalarının üreme dönemlerinde ise aydınlatmanın sınırlandırılması, inşaat faaliyetlerinin durdurulması ve kumsalların temizlenmesi gibi bir dizi önlem uygulanarak, kaplumbağaların sağlıklı şekilde üreyebilmesi için uygun koşullar sağlanmıştır.

Bu uzun vadeli ve sistematik çevre koruma uygulamaları sayesinde proje, enerji arzı görevini yerine getirirken çevresindeki doğal çevre ile uyumlu ve sürdürülebilir bir şekilde bir arada varlığını sürdürmektedir.

Kaynak: Bülten