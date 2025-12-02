Hurda araç ÖTV indirimi Meclis’ten geçti mi? Hurda araç ÖTV indirimi ne kadar, şartları neler? Hurda araç teşviki yasasında son durum! 2 ARALIK 2025

Otomobil fiyatlarının ve vergilerin, vatandaşın alım gücünü zorladığı bir dönemde, Ankara'dan gelecek her haber piyasalar tarafından dikkatle izleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve kamuoyunda büyük heyecan yaratan kanun teklifi, aslında radikal bir değişimi öngörüyor. Gündeme alınan bilgilere göre, "20 yaş ve üzeri (ya da 25 yaş üzeri) araç sahiplerinin aracını hurdaya ayırması karşılığında, yerli üretim yeni bir aracı ÖTV'siz alma hakkı gündeme alındı." Bu cümle bile, garajında yıllanmış aracı duran bir vatandaşın kalbini hızlandırmaya yetiyor.

Ancak bu heyecanlı bekleyişin ortasında, gerçekçi olmak ve mevcut durumu doğru okumak gerekiyor. Vatandaşların sıklıkla sorduğu "Yasa geçti mi?" sorusunun yanıtı, maalesef şu an için hayır. Teklifin yasalaştığına dair resmi bir açıklamanın bulunmaması, teknik olarak düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini gösteriyor. Bu belirsizlik ortamında, katılımcıların nihai yasal zemin oluşmadan hareket etmemesi, planlarını resmi gazete ilanına göre yapması hayati önem taşıyor. Zira yürürlük tarihi ve kapsamı netleşmeden atılacak adımlar, hüsranla sonuçlanabilir.

Bu düzenlemenin yasalaşması halinde, sadece bireysel kullanıcılar değil, Türk otomotiv sanayisi de derin bir nefes alacak gibi görünüyor. Teklifin ruhunda, ithalata dayalı tüketimi dizginlemek ve yerli üretimi şahlandırmak gibi stratejik bir hedef yatıyor. Teklif detaylarında, "20 yaş ve üzerindeki araçlarını hurdaya ayıran vatandaşların 'yerli üretim sıfır kilometre araçları' ÖTV'siz alabileceği belirtiliyor." Bu ifade, yerli otomobil markalarının ve Türkiye'de üretim yapan fabrikaların satış grafiklerini yukarı çekecek muazzam bir potansiyele işaret ediyor.

Konya gibi sanayi ve ticaretin kalbinin attığı, trafiğinde hatırı sayılır miktarda yaşlı aracın bulunduğu şehirlerde bu teşvik, ekonomik bir canlanma yaratabilir. Ancak indirimin matematiksel boyutu hala bir muamma. Motor hacmi ve yerli üretim oranı gibi teknik detaylar masada olsa da, "Ne kadar ÖTV indirimi olacak?" sorusu henüz net bir rakamla cevaplanabilmiş değil. Yine de ÖTV gibi yüksek bir vergi kaleminin sıfırlanması ihtimali bile, hayalleri süsleyen o sıfır kilometre araca ulaşmayı matematiksel olarak mümkün kılıyor.

Umutlar yeşerse de, bu "altın bilet" herkese verilmeyecek gibi duruyor. Düzenleme önerisinde yer alan kriterler, aslında bir eleme sürecini de beraberinde getiriyor. Öncelikle araç yaşı konusunda 20 veya 25 yaş sınırı, yollardaki güvenlik ve çevre kirliliği riskini azaltmayı hedefleyen bilinçli bir tercih. Sistemin işlemesi için "Eski aracın hurda statüsüne geçmesi ve yerine yeni bir aracın alınması planlanıyor." Yani sistem, "eskisini ver, yenisini al" mantığıyla işleyecek.

Buradaki en kritik detay ise milliyetçilik vurgusu. Alınacak aracın sıfır kilometre olması şartının yanında, "Sadece yerli üretim araçlar destek kapsamında olacak" maddesi, ithal lüks araç hayali kuranları üzecek, ancak yerli sanayiyi desteklemek isteyenleri sevindirecektir. Ayrıca teknik sınırlamalar da unutulmamış; teklifte "motor hacmi 1600 cc'yi geçmeyen araçlar" ifadesinin yer alması, lüks segmentten ziyade, orta sınıf ve aile tipi araçların hedeflendiğini açıkça gösteriyor.

Hurda teşvikinin yanı sıra, sosyal devlet anlayışını yansıtan bir diğer proje de "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" olarak karşımıza çıkıyor. Bu program, sadece bir ekonomik hamle değil, aynı zamanda demografik ve sosyal bir destek mekanizması olarak kurgulanmış durumda. Programın temel amacı, "Türkiye'de yerli otomobil üretiminin gelişmesini teşvik etmek ve yerli üretim araçların satış payını artırmak" olsa da, asıl dokunduğu yer ailenin kendisi.

Özellikle "Ailenin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak, özellikle çok çocuklu ailelerin ulaşım imkanlarını artırmak" maddesi, kalabalık aileler için büyük bir müjde niteliğinde. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, 3 veya daha fazla çocuğu olan, düşük ve orta gelirli ailelerin öncelikli hedef grupta olması bekleniyor. Gelir kriteri, yerleşim yeri ve sosyal yardım durumu gibi filtreler, desteğin gerçekten ihtiyacı olana gitmesini sağlayacak. Destek, yine hurda teşvikinde olduğu gibi "yerli üretim sıfır kilometre otomobil" alımlarında geçerli olacak. Başvuru süreci, finansman modelleri ve banka anlaşmaları henüz netleşmemiş olsa da, bu projenin hayata geçmesi, otomobil yaş ortalamasını düşürerek çevresel etkileri azaltma hedefine de büyük katkı sunacaktır.

Vatandaşın gözü şimdi Meclis'ten çıkacak o nihai kararda ve Resmi Gazete'de yayımlanacak detaylarda.

